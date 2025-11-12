رئيس برشلونة يعلق على تكهنات عودة ميسي

علق رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا على التكهنات المنتشرة بشأن عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي إلى الفريق.

وقال لابورتا في رده على سؤال لصحيفة سبورت الكتالونية عن عودة ميسي "احترامًا لميسي ولاعبينا وأعضائنا، ليس هذا هو الوقت المناسب للتكهن بسيناريوهات غير واقعية".

وكان ليونيل ميسي قد زار مطلع هذا الأسبوع ملعب كامب نو معقل العملاق الكتالوني الذي تتواصل فيه عمليات التجديد والتطوير ما طرح تساؤلات حول عودته للنادي الكتالوني.

يذكر أن الأرجنتيني غادر برشلونة بعد نهاية عقده في أغسطس 2021، على خلفية عدم قدرة النادي الكتالوني على دفع راتبه البالغ 60 مليون يورو في الموسم الواحد، إلى باريس سان جرمان الفرنسي الذي دافع عن ألوانه حتى عام 2023.