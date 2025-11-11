الاتحاد الإنجليزي يتهم اللاعب التونسي المجبري بالبصق على مشجعي ليدز

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء اللاعب الدولي التونسي حنبعل المجبري لاعب وسط بيرنلي بسوء التصرف بسبب مزاعم عن قيامه بالبصق على مشجعي ليدز يونايتد خلال فوز فريقه 2-صفر على ملعبه بالدوري الإنجليزي الممتاز في أكتوبر الماضي. وقال الاتحاد الإنجليزي إن الواقعة المزعومة حدثت في الدقيقة 67. وحل المجبري بديلا في الدقيقة 83.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان «يُزعم أن اللاعب تصرف بشكل مخالف لقوانين اللعبة وبطريقة غير لائقة وارتكب سلوكا مسيئا وغير لائق بالبصق على أو في اتجاه مشجعي ليدز يونايتد».

وأمام الدولي التونسي (22 عاما)، والذي انتقل إلى تيرف مور قادما من مانشستر يونايتد العام الماضي، مهلة حتى 28 نوفمبر للرد على هذا الاتهام.

ويستضيف بيرنلي الصاعد حديثا، والذي يحتل المركز السابع عشر في الترتيب برصيد 10 نقاط من 11 مباراة، منافسه تشيلسي صاحب المركز الثالث في 22 نوفمبر بعد فترة التوقف الدولي.