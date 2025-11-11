استبعاد لامين جمال من تشكيلة إسبانيا بعد تدخل طبي

استبعد لامين جمال اليوم الثلاثاء من تشكيلة منتخب إسبانيا التي ستخوض مواجهتي جورجيا وتركيا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، بعد خضوعه لتدخل طبي للعلاج من إصابة في الفخذ، وهو ما أثار انتقادات من الاتحاد الإسباني للعبة.

وقال الاتحاد الإسباني إن جناح برشلونة الذي غاب عن خمس مباريات مع ناديه بسبب هذه المشكلة، خضع للعلاج بالموجات الدقيقة أمس الاثنين، مع بدء معسكر المنتخب الوطني.

وأضاف الاتحاد في بيان «تم هذا الإجراء دون إخطار مسبق للطاقم الطبي للمنتخب الوطني، والذي لم يعلم بالتفاصيل إلا من خلال تقرير استلمه في الساعة 10:40 مساء أمس (بالتوقيت المحلي 2140 بتوقيت جرينتش)، وأشار التقرير إلى توصية طبية بالراحة لمدة تتراوح بين سبعة وعشرة أيام».

وتابع «في ضوء هذا الوضع، ولإعطاء الأولوية لصحة اللاعب وسلامته ورفاهيته في جميع الأوقات، اتخذ الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم قرارا بإعفاء اللاعب من (المشاركة مع) التشكيلة الحالية».

ووصف لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا هذا الوضع بأنه شيء لم يصادفه من قبل.

وسجل جمال (18 عاما) والذي لعب 23 مباراة مع منتخب إسبانيا، ستة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة في 11 مباراة مع برشلونة هذا الموسم.

وتتصدر إسبانيا المجموعة الخامسة في تصفيات كأس العالم برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، وسجلت 15 هدفا ولم تستقبل شباكها أي هدف.

وستواجه جورجيا يوم السبت في تفليس، قبل أن تستضيف تركيا يوم الثلاثاء في إشبيلية.

وستتأهل إسبانيا إلى النهائيات إذا فازت على جورجيا ولم تنتصر تركيا على بلغاريا، أو إذا تعادلت مع خسارة تركيا.