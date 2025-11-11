بعد الأداء الباهت.. ليفربول يفكر بالتخلي عن صلاح

تزايدت التكهنات في الأوساط الرياضية حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، عقب الخسارة الأخيرة أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والأداء الباهت للاعب المصري خلالها.

وذكرت تقارير صحافية أن نادي ليفربول يفكر بالتخلي عن النجم المصري، والسماح له بالرحيل مع نهاية الموسم الحالي 2026، رغم ارتباطه بعقد مع النادي حتى 2027.

وربطت تقارير سابقة، صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي، نظراً للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها في المنطقة العربية.

وشهد مستوى صلاح انخفاضاً كبيراً مع بداية الموسم الحالي، حيث سجل 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 15 مباراة. وكانت وسائل إعلام إنجليزية وجماهير النادي قد بدأت بمهاجمة صلاح، خاصة بعد الأداء الضعيف الذي ظهر به خلال الموسم الحالي، واعتبروه أكبر مشكلة يواجهها نادي ليفربول حاليا.

وطالبت الجماهير المدرب الهولندي آرنه سلوت باتخاذ قرار “جريء” بإبعاده عن التشكيلة الأساسية من حين لآخر.

واعتبرت أن صلاح لا يبذل جهدا كافيا من الناحية الدفاعية، ولا يقدم أي مساهمة بالعمل الجماعي الخاص بالفريق.

وكان صلاح قد انتقل إلى ليفربول من روما الإيطالي في صيف عام 2017 بمقابل 36.9 مليون جنيه إسترليني وشهد معه مواسم كبيرة من النجاح.

وحقق صلاح خلال مشواره مع ليفربول لقب الدوري الإنجليزي مرتين موسمي 2019-2020، وموسم 2024-2025، ولقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول موسم 2018-2019، كما حقق بطولة السوبر الأوروبي في صيف 2019، وأيضًا كأس العالم للأندية في نفس العام، ولقب الدرع الخيرية موسم 2022-2023، بجانب التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2022، وبطولة كأس الرابطة عامي 2022 و2024.

ويستعد صلاح للمشاركة رفقة منتخب بلاده في البطولة الرباعية الودية التي تحتضنها دولة الإمارات في نوفمبر، وأمم إفريقيا في المغرب خلال ديسمبر المقبل.