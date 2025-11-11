جمال صالح: الدفاع نقطة ضعف «أسود الرافدين» و«الأبيض»

أكّد مدرب المنتخب العراقي السابق، الدكتور جمال صالح، أن نقاط ضعف المنتخبين الإماراتي والعراقي متشابهة، يتقدمها الجانب الدفاعي، وذلك قبل المواجهتين المصيريتين، بعد غدٍ، ذهاباً في أبوظبي، و18 من الشهر الجاري بمدينة البصرة في العراق، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وقال صالح لـ«الإمارات اليوم»: «الجانب الدفاعي مقلق للمنتخبين، في ظل الثغرات التي عانيا منها، وظهرت بوضوح خلال مشوارهما في المراحل الماضية، سواء للإمارات في مجموعة قطر، أو لـ(أسود الرافدين) الذي دفع ضريبة غالية في المرحلة الثالثة، نتيجة الأخطاء الدفاعية، وحرمانه بفارق نقطة من التأهل المباشر، والتوجه إلى الملحق في مجموعة السعودية».

وأوضح: «المنتخبان فقدا، الشهر الماضي، فرصةً ذهبيةً للتأهل مجدداً، بعدما خسر المنتخب الإماراتي، من أخطاء دفاعية، أمام مضيفه القطري بنتيجة (1-2)، فيما تسببت الأخطاء الدفاعية لـ(أسود الرافدين) في تلقيه خسارتين في نهاية المرحلة الثالثة أمام فلسطين وكوريا الجنوبية، ما أدى إلى ذهابه إلى الملحق في مجموعة السعودية، التي أبدى خلالها بعض التحسن دفاعياً، إلا أنه فقد الفرصة مجدداً بتعادل سلبي في مباراته الأخيرة أمام أصحاب الضيافة المنتخب السعودي».

وأضاف: «المباراة في أبوظبي لن تخلو من الأهداف، وتفاصيل صغيرة قادرة على الحسم، خصوصاً أن كرة القدم تقوم على القدرة على استثمار أخطاء المنافس، فكلما قلت الأخطاء الدفاعية تعزّزت حظوظ الفوز، إذ إن خطأ واحداً من الدفاع أو الحارس في الأغلب يكون مكلفاً».

وعن نقاط قوة المنتخبين والنصائح التي يقدمها لمدرب المنتخب الإماراتي، كوزمين، في مواجهة العراق، قال صالح: «المفاتيح بالنسبة للعراق تكمن في العملية الهجومية والصعود في ملعب الخصم، وعكس ذلك سيدفع المنتخب العراقي، في حال تراجعه إلى الخطوط الخلفية، إلى احتمالية التعرّض للضغط من نوعية جيدة من اللاعبين الذين تضمهم قائمة (الأبيض) القادرين على صنع الفارق».

واختتم: «المدرب كوزمين يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع هذه النوعية من المباريات التي تشبه نهائي الكؤوس، من حيث الاعتماد على الإغلاق الدفاعي، وبناء هجمات مرتدة سريعة عبر الأجنحة القادرة على تشكيل الخطورة على مرمى المنافس».

ويتأهل الفائز من مواجهتَي الإمارات والعراق إلى المرحلة الخامسة، التي تشهد خوض ملحق ما بين القارات في مارس المقبل، بمشاركة ستة منتخبات من خمس قارات مختلفة، لتحديد آخر المتأهلين إلى المونديال.

جمال صالح:

• مباراة الذهاب في أبوظبي لن تخلو من الأهداف، وتفاصيل صغيرة قادرة على الحسم.

• كوزمين يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع هذه النوعية من المباريات التي تشبه نهائي الكؤوس.