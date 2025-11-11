الماجد يغيب عن تشكيلة العراق في مباراتَي الإمارات بالملحق الآسيوي

قال مدرب منتخب العراق، الأسترالي جراهام أرنولد، أمس، إن اللاعب منتظر الماجد أبلغه بعدم قدرته على الانضمام للفريق في مباراتَي الإمارات بالملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم لكرة القدم 2026، بسبب المرض.

ويلتقي المنتخب العراقي مع الأبيض الإماراتي، بعد غدٍ، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي ذهاباً، قبل خوض مباراة الإياب في ملعب البصرة الدولي يوم 18 الشهر الجاري.

ويتأهل الفائز في مجموع المباراتين إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم.

وقال أرنولد لصفحة المنتخب العراقي على «فيس بوك»: «تواصلت مع منتظر خلال الأيام الماضية، وكنا ننتظر حضوره إلى معسكر المنتخب الوطني في أبوظبي، لخوض المباراتين أمام الإمارات، لكنه أبلغني أنه تعرّض لوعكة صحية بعد خوض نحو 70 دقيقة مع ناديه السويدي (هامربي) وبناء عليه، لن يكون معنا ضمن قائمة الفريق لمواجهتي الإمارات».

ويسعى العراق إلى بلوغ النهائيات للمرة الثانية في تاريخه بعد 1986 في المكسيك.