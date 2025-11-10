أغلى 10 لاعبين في العالم تحت 20 سنة.. «برشلوني أولاً ومدريدي رابعاً»

اعتلى نجم برشلونة الإسباني لامين جمال (18 سنة) قائمة اللاعبين الأغلى في العالم تحت 20 سنة، وفقاً لدراسة أجراها المرصد الدولي للدراسات الرياضية لكرة القدم "سي آي إي سي"، التي كشفت بأن "جوهرة كاتالونيا" تبلغ قيمته 350 مليون يورو.

وبفارق كبير زاد عن 200 مليون يورو، احتل موهبة تشيلسي الواعد البرازيلي إستيفاو ويليان المركز الثاني بقيمة سوقية بلغت 118 مليون يورو، يليه مدافع برشلونة باو كوبارسي (113 مليون يورو)، ثم النجم الأجنتيني فرانكو ماستانتونو الوافد حديثاً إلى ريال مدريد قادما من ريفر بليت بقيمة 102 مليون يورو.

اللاعبون الأعلى قيمة سوقية

1- لامين جمال (برشلونة): 350 مليون يورو.

2- إستيفاو ويليان (تشلسي): 118 مليون يورو.

3- باو كوبارسي (برشلونة): 113 مليون يورو.

4- فرانكو ماستانتونو (ريال مدريد): 102 مليون يورو.

5- وارن زائير إيمري (باريس سان جيرمان): 92 مليون يورو.

6- إيثان نوانيري (أرسنال): 88 مليون يورو.

7- مايلز لويس سكيلي (أرسنال): 85 مليون يورو.

8- جيوفاني كويندا (سبورتنغ لشبونة): 80 مليون يورو.

9- إندريك (ريال مدريد): 73 مليون يورو.

10- لوكاس بيرغفال (توتنهام هوتسبير): 68 مليون يورو.