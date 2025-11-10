الكشف عن قائمة منتخب الأردن لمواجهة سورية في تصفيات كأس العالم لكرة السلة

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأردني الأول لكرة السلة، بقيادة المدرب الكندي روي رانا، عن قائمة أولية تضم 18 لاعباً، ضمن استعدادات "صقور النشامى" لمواجهتيه المرتقبتين أمام نظيره السوري يومي 27 و30 نوفمبر الجاري، ضمن النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2027.

وقال المدير الفني للمنتخب الأردني روي رانا في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الأردني لكرة السلة: "يعمل المنتخب بجد، استعداداً لمباراتي النافذة الأولى أمام سورية".

وتضم القائمة كل من اللاعبين، محمد شاهر، وأحمد حمارشة، وأحمد حسونة، وأمين أبو حواس، ومالك كنعان، وعاكف شياب، وباسل أبو عبود، وعلي كنعان، وفادي قرمش، ويوسف أبو وزنة، ويزن الطويل، وأدهم الدجاني، وميشيل نفاع، وفريدي إبراهيم، وعبدالله أولاجوان، وروحي الكيلاني، وهاشم عباس، وأحمد الدويري، على أن يتم الإعلان قريبا عن اللاعب المجنس الذي سينضم إلى صفوف "صقور النشامى".