ترامب يُطلق اسمه على ملعب في واشنطن

ذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في أن يحمل الملعب الجديد لفريق "واشنطن كومانديرز" لكرة القدم اسمه في خطوة تضاف إلى سلسلة مشاريع تحمل علامة "ترامب" التجارية.

قال موقع The Touchline يريد ترامب تسمية الملعب الجديد في العاصمة واشنطن، والذي تبلغ تكلفته 3.7 مليار دولار، باسمه.

وذكر أن البيت الأبيض علق على الأمر بالقوب: "ستكون فكرة رائعة".

وبحسب المصدر ذاته، فإن المشروع يتعلق ببناء ملعب مسقوف حديث في الموقع الذي يشغله حالياً إستاد روبرت كينيدي في الجهة الشرقية من العاصمة واشنطن.

وأضاف: "يُخطَّط لتشييد الملعب المُقبَّب الجديد في العاصمة واشنطن بكلفة تُقدَّر بنحو 3.7 مليار دولار ليكون الملعب الرئيسي لنادي "واشنطن كومانديرز" المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية. ومن المتوقع أن يستوعب الملعب نحو 65 ألف متفرج عند افتتاحه المرتقب عام 2030".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، لشبكة "ESPN": "سيكون ذلك اسماً رائعاً، لأن الرئيس ترامب هو من جعل بناء الملعب الجديد أمراً ممكناً".