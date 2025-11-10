مليار متابع لـ «السوبر المصري 2025» في الإمارات

كشفت اللجنة المنظمة لـ«كأس السوبر المصري 2025» أن عدد المتابعين للبطولة تجاوز مليار متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الناقلة للحدث، موضحة أن النسخة التي استضافتها أبوظبي تعد الأكثر متابعة في تاريخ البطولة.

وكان الأهلي قد فاز باللقب للمرة الخامسة على التوالي، والـ16 في تاريخه، بعد تغلبه على غريمه الزمالك 2-0، أمس، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، وسط حضور جماهيري كبير تجاوز 30 ألف متفرج، وحمل الهدف الأول توقيع المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة (44)، ثم أضاف مروان عطية الهدف الثاني (71).

من جهته، أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المهندس هاني أبوريدة، أن «النسخة الحالية من كأس السوبر المصري كانت الأكثر تميزاً ونجاحاً في تاريخ البطولة»، مشيداً بالتنظيم المبهر في الإمارات، الذي عكس صورة راقية من الاحترافية والإبداع في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

وقال أبوريدة لـ«الإمارات اليوم»: «إن الجهود التي بذلتها الإمارات منذ انطلاق التحضيرات وحتى لحظة الختام، جسّدت أرقى صور التعاون الرياضي بين البلدين، وقدّمت نموذجاً يُحتذى به في التنسيق والعمل المشترك»، مؤكداً أن «المشهد الختامي جاء حضارياً وثقافياً ورياضياً يليق بمكانة مصر وتاريخها العريق، ويعبّر عن عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والإماراتي».

وأشار إلى أن «الحضور الجماهيري الكبير الذي ملأ المدرجات في المباراة النهائية التي جمعت الأهلي والزمالك، والاهتمام الواسع عبر القنوات والمنصات الرقمية، يعكسان المكانة الخاصة التي يحتلها السوبر المصري لدى عشاق الكرة العربية»، مؤكداً أن «متابعة أكثر من مليار مشاهد حول العالم دليل قاطع على أن الكرة المصرية مازالت تحافظ على ريادتها وتأثيرها الإقليمي والدولي».

وأضاف أن «ما تحقق من نجاح تنظيمي وجماهيري وإعلامي للنسخة الحالية من السوبر المصري في أبوظبي لم يكن وليد المصادفة، بل نتيجة لتكامل الجهود بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية، اللذين عملا بروح الفريق الواحد لإخراج الحدث بأعلى معايير الجودة والتميز».

واختتم أن «الاتحاد المصري لكرة القدم حريص على استمرار الشراكة الناجحة مع دولة الإمارات في تنظيم النسخ المقبلة من السوبر، لما تحققه من مكاسب فنية وتنظيمية وإعلامية»، مشدداً على أن «العلاقة بين الاتحادين المصري والإماراتي ستظل نموذجاً مُلهِماً للتعاون الرياضي العربي القائم على الاحترام المتبادل ووحدة الهدف في خدمة اللعبة وتطويرها».

وكانت مباراة السوبر المصري قد شهدت قبل انطلاقها حفلاً مبهِراً، جاء تماشياً مع افتتاح المتحف المصري الكبير الشهر الجاري، حيث قُدمت عروض استعراضية جسّدت الحضارة الفرعونية والأهرام، تبعتها فقرات غنائية شعبية، كما أحيا المطربان عمر كمال ومحمود الليثي حفلاً غنائياً قبل انطلاق المباراة وبين الشوطين، وسط تفاعل كبير من الجمهور في استاد محمد بن زايد.

