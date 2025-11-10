مدرب العراق يستدعي حسين علي بدلاً من الأمين «المصاب»

قرر مدرب منتخب العراق، الأسترالي غراهام أرنولد استدعاء حسين علي إلى قائمة «أسود الرافدين» الذي يستعد لمواجهة «الأبيض الإماراتي» في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم لكرة القدم بدلاً من يوسف الأمين.

وتقام مباراة الذهاب على استاد محمد بن زايد في أبوظبي يوم الخميس المقبل ذهاباً، وفي ملعب البصرة الدولي في 18 الشهر الجاري إياباً.

ويتأهل الفائز في نتيجة مجموع المباراتين إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم في أميركا الشمالية العام المقبل.

وقال الاتحاد العراقي عبر صفحته على «فيس بوك» إن «التقارير الطبية لنادي أيك لارنكا القبرصي أكّدت عدم شفاء الأمين بنسبة 100% من الإصابة التي تعرّض لها أخيراً، وبالتالي سيغيب عن مواجهتي الإمارات ضمن الملحق الآسيوي».

وسيخوض الفائز من مبارَاتي المنتخبين فرصة أخيرة للتأهل لكأس العالم في الملحق العالمي في مارس المقبل.

ويسعى العراق لبلوغ النهائيات للمرة الثانية في تاريخه بعد 1986 بالمكسيك.

وانضمت السعودية وقطر إلى منتخبات الأردن واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران وأوزبكستان التي سبق أن تأهلت إلى كأس العالم 2026.