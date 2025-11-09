غوارديولا: إيقاف أرسنال أمر شبه مستحيل

اعترف المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي جوسيب غوارديولا، بأنه يبدو أن إيقاف فريق أرسنال «شبه مستحيل».

وقال: «إذا استمروا بهذه الطريقة، يلعبون مباريات، لا يستقبلون أهدافاً، ولا حتى يوجد فرصة واضحة، ويستمرون في الفوز». وأكمل: «يا إلهي، سيكون هذا شبه مستحيل، ولكن دائماً تتوقع أن تكون أفضل وأن بإمكانهم فقدان النقاط.. كل ما يمكننا فعله هو الفوز بمبارياتنا لنكون قريبين منهم». وأضاف: «لكننا مازلنا في مطلع نوفمبر، ولا يفوز أي شخص بلقب مطلع نوفمبر. يمكنك أن تفقده، ولكن لا يوجد من يفوز بلقب». ويواجه مانشستر سيتي ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.