تعرّف إلى أسعار ومواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة العين

أعلنت منصة «بلاتينيوم ليست» عن طرح تذاكر بطولة العين الدولية لكرة القدم التي تشهد مشاركة منتخب مصر بقيادة النجم محمد صلاح، إلى جانب منتخبات إيران وأوزبكستان والرأس الأخضر، وتُقام جميع مباريات البطولة على استاد هزاع بن زايد.

وبحسب الموقع الرسمي لحجز التذاكر، تبدأ أسعار تذاكر كأس العين الدولية من 75 درهماً، وترتفع تدريجياً حتى 650 درهماً للتذاكر المخصصة لقاعة كبار الشخصيات (قاعة كرة القدم).

وتنطلق البطولة يوم الخميس المقبل بمواجهة تجمع بين منتخبي إيران والرأس الأخضر في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما يبدأ منتخب مصر مشواره يوم الجمعة في التوقيت ذاته أمام أوزبكستان.

ويتأهل الفائزان من المباراتين إلى النهائي المقرر يوم 18 نوفمبر، فيما يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث يوم 17 نوفمبر، وستُطرح تذاكر المباراتين الأخيرتين مباشرة بعد نهاية الدور نصف النهائي عبر منصة بلاتينيوم ليست.