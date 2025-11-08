أموريم مدرب مانشستر يونايتد يتحسر على ضياع الفوز أمام توتنهام

بدا البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد محبطا بعد التعادل 2 / 2 أمام مضيفه توتنهام هوتسبير، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

صرح أموريم عبر قناة (تي إن تي سبورتس) عقب اللقاء «خلال المباراة، شعرنا أن الفوز ونقاط المباراة الثلاث في متناولنا، ولكن بعد كل ما حدث، والاضطرار لاستبدال هاري ماجواير وكاسيميرو، واستقبالنا هدفين، نجحنا في التسجيل مجددا، وخرجنا بنقطة».

أضاف «عندما لا نفوز يجب ألا نخسر، وهذا ما حققناه مجددا، بإمكاننا التطور كثيرا على المستوى الجماعي، لأن اليوم كان يومنا للفوز بهذه المباراة».

واصل «يجب أن نراجع أنفسنا، لقد افتقدنا للضغط بالقوة مع شعور بالاسترخاء، ويجب أن ندرك أنه حال اتسمنا بالشجاعة سنكون قادرين على حسم المباراة».

استدرك المدرب البرتغالي «لكن من الوارد أن يتذبذب الأداء، ويكون الشوط الأول أفضل من الثاني، ولكننا نؤمن على قدرتنا على تسجيل الأهداف حتى اللحظة الأخيرة».

وأشاد أموريم بحارس مرمى الفريق، سين لامنس، قائلا «إنه يقدم أداء مميزا، ويدرك أن كرة القدم عامرة بالمتغيرات، ولكن عليه تجاوز أي شيء، ويركز مع كل مباراة جديدة».

وأتم روبن أموريم «أشعر ببعض الإحباط، لكنني فخور أيضا برد فعل اللاعبين بعد الهدف الثاني لتوتنهام، إننا نسير في طريق طويل لنكون فريقا قويا، نحن في البداية، وأمامنا الكثير لنفعله».