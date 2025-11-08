قمة نارية بين مانشستر سيتي وليفربول غداً

يستضيف مانشستر سيتي بقيادة العملاق النرويجي إرلينغ هالاند غريمه ليفربول ونجمه المصري محمد صلاح، غداً (الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات)، ضمن المرحلة الـ11، في أحدث فصول التنافس الشرس المهيمن على الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لما يقرب من عقد من الزمان، لكن هذه المرة يحاول كلا الناديين تضييق الفجوة عن أرسنال «المتصدر».

ويأمل فريق «المدفعجية» الذي يبتعد بفارق ست نقاط عن سيتي (الثاني) وسبع نقاط عن ليفربول (الثالث وحامل اللقب)، إلى الاستفادة من قمة ملاحقيه للابتعاد أكثر في الصدارة وذلك عندما يحل ضيفاً على سندرلاند، العائد حديثاً إلى دوري الأضواء ومفاجأة الموسم باحتلاله المركز الرابع بفارق الأهداف خلف ليفربول وبالفارق ذاته أمام بورنموث (الخامس).

لكن فوز أي من مانشستر سيتي أو ليفربول سيُعطي دفعة معنوية في سعيهما إلى الاقتراب من رجال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا أو الإبقاء على الفارق بينهما على الأقل.