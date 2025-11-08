عودة بيلينغهام وفودن إلى قائمة «الأسود الثلاثة»

عاد لاعبا الوسط جود بيلينغهام وفيل فودن إلى قائمة الألماني توماس توخل مدرب منتخب إنجلترا، قبل مواجهتي صربيا وألبانيا ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026.

وكان منتخب «الأسود الثلاثة» ضمن تأهله إلى النهائيات المقررة العام المقبل قبل جولتين من النهاية، وسيختتم مشواره في المجموعة الـ11 بمواجهة صربيا على ملعب ويمبلي الخميس المقبل، ثم السفر إلى ألبانيا بعدها بثلاثة أيام.

وغاب لاعب وسط ريال مدريد الإسباني بيلينغهام عن قائمة أكتوبر، إذ كان حينها عائداً لتوه من عملية جراحية في الكتف، فيما يعود فودن، مهاجم مانشستر سيتي، للمرة الأولى منذ المعسكر الافتتاحي لتوخل في مارس الماضي.

ويُعدّ لاعب وسط بورنموث أليكس سكوت الاسم الجديد الأبرز في القائمة المكوّنة من 25 لاعباً، إلى جانب الثنائي نيكو أوريلي وجاريل كوانساه اللذين لم يسبق لهما تمثيل المنتخب الأول.

كما شهدت التشكيلة عودة آدم وارتون ونيك بوب، في حين خرج من القائمة كل من: مورغان غيبس-وايت، روبن لوفتوس تشيك، مايلز لويس سكيلي، جيمس ترافورد وأولي واتكينز. واختار توخل عدم استدعاء جاك غريليش المعار من مانشستر سيتي إلى إيفرتون، بينما غاب أيضاً ترنت ألكسندر-أرنولد ظهير ريال مدريد.