إنتر ونابولي في مواجهتي «الاختبار الصعب» بالدوري الإيطالي

يخوض نابولي «المتصدر وحامل اللقب»، وإنتر مطارده المباشر ووصيفه، اختبارين صعبين في المرحلة الـ11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، عندما يحل الأول ضيفاً على بولونيا «الخامس»، ويستضيف الثاني لاتسيو غداً. ويُمنّي نابولي الذي يتصدر الترتيب بفارق نقطة واحدة أمام إنتر وميلان وروما، النفس بوضع حد لتعادلين سلبيين متتاليين أمام بيزا في الدوري وأينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، لن تكون مهمة إنتر سهلة عندما يستضيف لاتسيو «الثامن»، لكنه يعوّل على معنويات لاعبيه العالية، بعد العلامة الكاملة في أربع جولات من دوري أبطال أوروبا.