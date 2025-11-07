جدل تحكيمي في السوبر المصري.. والإصابات تضرب الأهلي والزمالك قبل «النهائي الكبير»

انتهى نصف نهائي كأس السوبر المصري بأحداث ساخنة ومثيرة، شهدت جدلاً تحكيمياً واسعاً في مباراتي الأهلي مع سيراميكا، والزمالك مع بيراميدز، اللتين أسفرتا عن نهائي كبير مرتقب بين قطبي الكرة المصرية القلعتين الحمراء والبيضاء في الساعة 19:30 من مساء الأحد على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وكان فريقا بيراميدز وسيراميكا كليوباترا قد حمّلا التحكيم مسؤولية خروجهما نتيجة قرارات كان لها تأثير مباشر على نتيجة مباراتيهما أمام الزمالك والأهلي، خسر بيراميدز بركلات الترجيح 4-5 (الوقت الأصلي 0-0)، فيما خسر سيراميكا بنتيجة 1-2.

وأكد مدرب بيراميدز الكرواتي كرونسلاف يورشيتش في مؤتمر صحافي الخميس، أن فريقه حُرم من ركلة جزاء واضحة أمام الزمالك، قائلًا: «العدالة كانت غائبة، حكم اللقاء لم يتجه إلى (الفار) للتأكد من صحة اللعبة».

كما أعرب مدرب سيراميكا علي ماهر عن استيائه من قرارات مواجهة الأهلي، قائلًا: «مجهود اللاعبين ضاع بسبب أخطاء كان يمكن للفار تصحيحها».

سيناريو مشابه

شهد نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، تكراراً للنسخة السابقة سواء على مستوى النتائج أو مجريات المباريات، بعدما تمكن الأهلي من تجاوز عقبة سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، وهي النتيجة ذاتها لمواجهتهما في النسخة الماضية.

أما مواجهة الزمالك وبيراميدز، التي انتهت بالتعادل السلبي قبل أن تحسم ركلات الترجيح المباراة لصالح الفريق الأبيض، فقد جاءت نسخة مكررة من الموسم الماضي، لتكون ركلات الحسم هي الفاصل في تحديد الطرف الثاني للنهائي.

الإصابات تهدد القمة

خلفت مواجهتا نصف نهائي كأس السوبر المصري سلسلة من الإصابات المقلقة في صفوف القطبين الكبيرين قبل المباراة النهائية المرتقبة غداً، إذ تلقى الأهلي ضربة موجعة بخروج مهاجمه جيرديشار مصابًا خلال مواجهة سيراميكا، لينضم إلى زميله محمد شريف الغائب منذ فترة، ما يضع الجهاز الفني أمام احتمال خوض النهائي دون أي مهاجم صريح.

وفي المقابل، لم يكن الزمالك أوفر حظًا، بعدما تعرض الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك لإصابة، إلى جانب الفلسطيني عدي الدباغ، فيما لا يزال الغموض يكتنف موقف البرازيلي خوان بيزيرا من المشاركة، ما يهدد خيارات الفريق الأبيض في المواجهة الحاسمة على لقب السوبر.

تفاؤل اللاعبين قبل النهائي

توحدت تصريحات لاعبي الفريقين حول الثقة في الفوز بلقب السوبر، إذ أكد قائد الأهلي محمد الشناوي أن فريقه جاهز ذهنيًا وبدنيًا لتقديم أداء يليق باسم الأهلي وجماهيره.

من جانبه، أكد لاعب خط وسط الأهلي مروان عطية أن «أجواء أبوظبي تمنح اللاعبين دافعًا إضافيًا، مشيرًا إلى أن روح الفريق وتلاحم اللاعبين ستكون كلمة السر في حسم اللقب».

وفي المقابل، عبّر لاعب الزمالك عبدالله السعيد عن ثقته بقدرة فريقه على الفوز، مؤكدًا أن «الزمالك يملك فريقًا قادرًا على تحقيق الانتصارات في أي ملعب وسيقاتل لإسعاد الجماهير في الإمارات ومصر».

كما أكد مهاجم الزمالك التونسي سيف الجزيري أن فريقه يمتلك رغبة كبيرة في حسم لقب السوبر على حساب الغريم التقليدي، مدفوعًا بدعم كبير من الجماهير المتواجدة في الإمارات، مشيرًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده للمساهمة في الفوز الذي تنتظره جماهير ناديه.

فرصة تاريخية للمدربين

يشكل النهائي فرصة لكل من مدرب الأهلي الدنماركي يورستوب ومدرب الزمالك المصري أحمد عبدالرووف لتحقيق أول لقب لهما مع قطبي الكرة المصرية، ويُعد الفوز خطوة مهمة في مسيرتهما، خاصةً مع طموح إدارة الزمالك لتثبيت عبدالرووف كمدرب دائم للفريق في ظل المطالب الجماهيرية.