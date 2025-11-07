رونالدو: تسجيل الأهداف في الدوري السعودي أصعب من الإسباني

قال قائد فريق النصر السعودي الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إن تسجيل الأهداف في الدوري السعودي، أصعب بكثير من الدوري الإسباني، بسبب قوة الالتحامات واختلاف الظروف الجوية بين أوروبا ومنطقة الخليج.

وأكد رونالدو في الجزء الثاني من مقابلته مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان: "من لم يلعب هنا (السعودية) لا يعرف شيئاً. اللعب في درجة حرارة تتجاوز 40 مئوية، وتسجيل الأهداف في السعودية أصعب بكثير من إسبانيا".

وأضاف "يجب أن تحتسب الأهداف المسجلة في الدوري السعودي ضمن سباق الحذاء الذهبي العالمي".

وأوضح أن الدوري السعودي أفضل من نظيره البرتغالي، ويوجد به الكثير من اللاعبين العالميين.