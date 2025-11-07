4 لاعبين عرب ينافسون على لقب الأفضل في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، عن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز "الأفضل 2025"، حيث شهدت الترشيحات تواجد أسماء لامعة من الكرة العربية، على رأسهم المصري محمد صلاح (ليفربول)، والسعودي سالم الدوسري (الهلال)، إضافة إلى المغربيين أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) وياسين بونو (الهلال).

وبرز الإسبانيان الدوليان لامين يامال وبيدري، لاعبا برشلونة، إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، من بين أحد عشر مرشحاً لجائزة "الأفضل" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب.

وذكر "فيفا" في بيان له صدر أن الثلاثة لن يكونوا الممثلين الوحيدين للدوري الإسباني، إذ يتنافس أيضاً مهاجم برشلونة البرازيلي رافينيا على الجائزة.

ومن بين المرشحين يبرز أيضاً المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان، الذي فاز في سبتمبر الماضي، بجائزة الكرة الذهبية متفوقاً على الإسباني لامين يامال وزميله البرتغالي فيتينيا، المرشح أيضاً لجائزة "الأفضل".

يكمل قائمة المرشحين كلٌ من البرتغالي نونو مينديز (باريس سان جيرمان)، والإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ)، والإنجليزي كول بالمر (تشيلسي).

جائزة أفضل حارس مرمى

يتنافس الإسباني الدولي ديفيد رايا، حارس مرمى آرسنال، مع البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)، والبولندي فويتشيك تشيزني (برشلونة)، على جائزة أفضل حارس مرمى.

ويتنافس على الجائزة أيضاً البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول)، والأرجنتيني إميليانو "ديبو" مارتينيز (أستون فيلا)، والإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان/مانشستر سيتي)، والألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ)، والسويسري يان سومر (إنتر ميلان).

جائزة أفضل مدرب

في فئة أفضل مدرب، يتنافس الإسباني لويس إنريكي مارتينيز، الفائز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، على الجائزة مع الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، والإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال.

ويتنافس على الجائزة أيضاً الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البرتغالي؛ والهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول؛ والإيطالي إنزو ماريسكا (تشيلسي)؛ ومدرب المنتخب المكسيكي خافيير أغيري، الذي قاد "إل تري كولور" للفوز بكأس الكونكاكاف الذهبية.

جائزة أفضل مشجع

وأخيرا، رُشّح المشجع الأسطوري الراحل مانولو إل ديل بومبو، الذي جاب العالم لعقود لدعم المنتخب الإسباني، لجائزة أفضل مشجع من "فيفا"، إلى جانب مشجعي نادي زاخو العراقي.

ويكمل القائمة الأرجنتيني أليخاندرو سيجانوتو، مشجع نادي راسينغ كلوب دي أفيلانيدا، الذي سار من الأرجنتين إلى ريو دي جانيرو لحضور نصف نهائي كأس ليبرتادوريس بين فريقه ونادي فلامنغو البرازيلي.