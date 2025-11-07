الإمارات بين أكثر 5 دول إقبالاً على تذاكر كأس العرب «قطر 2025»

كشف المدير التنفيذي للتخطيط والتنفيذ في اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العرب - قطر 2025، علي محمود، أن أسعار تذاكر البطولة، المقررة إقامتها خلال الفترة من الأول إلى 18 ديسمبر المقبل، تبدأ من 25 درهماً، باستثناء مباراتَي الافتتاح والختام، مشيراً إلى طرح باقات متنوعة للجمهور الراغب في حضور المنافسات التي ستقام على ستة ملاعب مونديالية.

جاء ذلك خلال الجولة الترويجية للبطولة، التي انطلقت، أمس، في دبي مول، حيث تم عرض الكأس الذهبية أمام الجمهور، ضمن محطة «الإمارات» التي تشمل دبي وأبوظبي، بعد أن جابت الحملة، منذ انطلاقها في أكتوبر الماضي، جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بدءاً من البحرين، ومروراً بالأردن ومصر والعراق، على أن تختتم بزيارة الجزائر.

وحول الإقبال الإماراتي، قال محمود في تصريح لـ«الإمارات اليوم»: «الإقبال من الجماهير الإماراتية لافت، حيث تأتي مبيعات تذاكر عشاق (الأبيض) ضمن المراكز الخمسة الأولى، ونتوقع ارتفاع هذه النسب خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «اللجنة المنظمة حريصة على أن يخرج الحدث بأبهى صورة ممكنة، وتقديم نسخة استثنائية جديدة بعد النجاح الكبير الذي حققته استضافة نسخة 2021».

وأضاف: «الهدف من الحملة هو الترويج للإرث الذي عملنا عليه سنوات طويلة، والذي بدأنا نجني ثماره من خلال الملاعب المونديالية والبنية التحتية الضخمة في قطر، القادرة على استضافة أكبر البطولات والفعاليات الرياضية العالمية».

وأوضح محمود أن باقات التذاكر تتضمن ثلاث فئات، تبدأ من 25 درهماً، إلى جانب تذاكر أصحاب الهمم والضيافة، باستثناء مباراتي الافتتاح والختام اللتين تبدأ أسعارهما من 60 درهماً، وتصل في الفئة الأولى إلى 200 درهم كحد أقصى.

وأشار المدير التنفيذي للتخطيط والتنفيذ إلى أنه تم بيع أكثر من 420 ألف تذكرة، منذ طرحها في نهاية سبتمبر الماضي، مضيفاً أن اللجنة المنظمة تستعد لطرح مزيد من التذاكر ضمن خطة تستهدف استقطاب أكثر من مليون مشجع.

6 ملاعب مونديالية تستضيف البطولة

أكد المدير التنفيذي للتخطيط والتنفيذ في اللجنة المنظمة العليا، علي محمود، أن البطولة ستقام على ستة ملاعب مونديالية هي: البيت، لوسيل، وخليفة الدولي، وأحمد بن علي، و974، والمدينة التعليمية.

وأوضح أن استاد البيت سيستضيف المباراة الافتتاحيةو في الأول من ديسمبر، بينما يحتضن استاد لوسيل المباراة النهائيةو في 18 من الشهر ذاته، مشيراً إلى أن خمسة من الملاعب الستة يمكن الوصول إليها بسهولة عبر شبكة المترو، فيما يتوافر نظام نقل عام متكامل للوصول إلى الملعب السادس.