الأهلي والزمالك يضربان موعداً في نهائي السوبر المصري

فاز فريق الأهلي بنتيجة 2-1 على سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري، أمس، على استاد هزاع بن زايد، ليتأهل إلى نهائي البطولة المقامة في الإمارات، ويواجه غريمه التقليدي الزمالك، الذي تأهل بدوره عقب تغلبه على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل من دون أهداف على استاد آل نهيان.

وسجل محمود حسن (تريزيجيه) هدف الأهلي الأول في الدقيقة 19 من ضربة رأس بعد عرضية من أحمد سيد (زيزو)، وتعادل مروان عثمان لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 41 من انفراد بالمرمى، بعد تمريرة المغربي أحمد بلحاج.

ونجح السلوفيني، نيتس جراديشار، في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 52، من تمريرة المغربي أشرف بن شرقي، ليفوز الأهلي في اللقاء الذي تابعه جمهور غفير من الجالية المصرية الموجودة في الإمارات.

ويطارد الأهلي لقبه الـ16 في البطولة، حيث يحمل الرقم القياسي بـ15 لقباً سابقاً.