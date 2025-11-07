كرواتيا تُعقّد مهمة «أبيض الناشئين» في مونديال الدوحة

تعرّض منتخب الإمارات للناشئين لخسارة قاسية أمام كرواتيا بثلاثة أهداف دون مقابل، أمس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة (قطر 2025)، في مباراة لم يقدم خلالها «أبيض الناشئين» المستوى المنتظر، مقابل سيطرة كاملة من المنتخب الكرواتي على مجريات اللعب.

وبلغت نسبة الاستحواذ 75% لمصلحة كرواتيا، في مؤشر واضح إلى الفارق الكبير في الأداء الفني والبدني، فيما اكتفى منتخب الإمارات بمحاولات محدودة لم تشكّل خطورة حقيقية على المرمى، وتمكّن المنتخب الوطني من تسجيل هدف مع بداية الشوط الثاني، لكن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو «VAR».

وسجل المنتخب الكرواتي هدفين في الشوط الأول عبر تينو كوسانوفيتش (30) وغابرييل سيفاليتش (36)، قبل أن يضيف رادوش الهدف الثالث في الدقيقة 89، مؤكداً تفوق فريقه واستحقاقه نقاط المباراة.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد الإمارات عند نقطة واحدة، بعد تعادله في المباراة الأولى أمام كوستاريكا، بينما رفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى أربع نقاط، عقب تعادله السابق مع السنغال.

ويخوض المنتخب المواجهة الحاسمة أمام السنغال، بعد غد، في لقاء مصيري سيحدد هوية المتأهلين إلى دور الـ32 من البطولة العالمية.