الإصابة تبعد تشواميني عن ريال مدريد أسابيع

خسر ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني، خدمات لاعب وسطه الفرنسي، أوريليان تشواميني (25 عاماً)، لأسابيع عدة، بسبب إصابة في فخذه اليسرى، وذلك وفق ما أعلن النادي الملكي أمس، وقال النادي في بيان: «بعد الفحوص التي أجريت أخيراً، من قِبَل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابة لاعبنا أوريليان تشواميني في العضلة شبه الوترية لساقه اليسرى (الجزء الخلفي من الفخذ)»، من دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

لكن الصحافة الإسبانية توقعت غياب اللاعب لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، وبالتالي لن يوجد مع منتخب فرنسا في مباراتَي أوكرانيا وأذربيجان في تصفيات أوروبا لمونديال 2026.