الأهلي يتأهل لنهائي كأس السوبر المصري على حساب سيراميكا

فاز فريق الأهلي بنتيجة 2 - 1 على سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري اليوم الخميس، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، ليتأهل إلى نهائي البطولة.

وسجل محمود حسن «تريزيغيه» هدف الأهلي الأولي في الدقيقة 19 من ضربة رأس بعد عرضية من أحمد سيد «زيزو»، وتعدل مروان عثمان لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 41 من انفراد بالمرمى بعد تمريرة المغربي أحمد بلحاج.

ونجح السلوفيني نيتس جراديشار في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 52، من تمريرة المغربي أشرف بن شرقي.

ويتقابل الأهلي في النهائي مع الفائز من مباراة بيراميدز والزمالك والتي تقام مساء اليوم الخميس.