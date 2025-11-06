منتخب ألمانيا يستدعي اللاعب سعيد الملا اللبناني الأصل

عاد لوروا سانيه إلى تشكيلة المنتخب الألماني واستدعي اللبناني الأصل سعيد الملا للمرة الأولى، وذلك من أجل المباراتين الأخيرتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 ضد لوكسمبورغ وسلوفاكيا.

وقرر المدرب يوليان ناغلسمان منح الملا، البالغ 19 عاما، فرصته الأولى مع المنتخب الألماني رغم أنه لم يخض أكثر من تسع مباريات في الدوري الألماني مع فريقه كولن الذي عاد هذا الموسم إلى دوري الأضواء، لكنه سجل فيها أربعة أهداف.

وبعد غياب دام لعامين عن التشكيلة، عاد مدافع نيوكاسل الإنجليزي ماليك تياو، على غرار مهاجم برنتفورد الإنجليزي كيفن شاده الذي استدعي لأول مرة منذ 2024، فيما استبعد روبرت أندريش وروبن كوخ وأنجيلو ستيلر وماكسيميليان باير بعدما كانوا مع المنتخب خلال انتصاريه الشهر الماضي على لوكسمبورغ (4-0) وإيرلندا الشمالية (1-0).

ورغم انتقاله إلى الدوري التركي للدفاع عن ألوان غلطة سراي، قرر ناغلسمان الاستعانة بسانيه، الجناح السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ، لأول مرة منذ يونيو.

وقال ناغلسمان إن سانيه «استحق استدعاءه نتيجة العروض الجيدة التي قدمها في دوري أبطال أوروبا والدوري السوبر (التركي)».

وسجل سانيه (70 مباراة دولية) ثلاثة أهداف مع ثلاث تمريرات حاسمة في 14 مباراة خاضها حتى الآن بألوان غلطة سراي.

ويفتقد المنتخب لكثير من العناصر المؤثرة بسبب الإصابة، مثل كاي هافيرتس وجمال موسيالا ونيكلاس فولكروغ والحارس مارك-أندريه تير شتيغن وأنتونيو روديغر.

وسيعتمد ناغلسمان في المقدمة خلال هاتين المباراتين المقررتين في 14 و17 الحالي، على فلوريان فيرتس (ليفربول) ونيك فولتيماده (نيوكاسل).

وتتصدر ألمانيا المجموعة بفارق الأهداف عن سلوفاكيا الثانية وثلاث نقاط عن إيرلندا الشمالية الثالثة.