لمدة 4 أشهر فقط.. عرض لا يصدق من غلطة سراي لضم ميسي

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي غلطة سراي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمدة 4 أشهر خلال فترة توقف الدوري الأمريكي لكرة القدم بسبب كأس العالم.

وأوضح موقع "فووت ماك" أن العملاق التركي مستعد لدفع راتب ميسي الذي يتقاضاه مع نادي إنتر ميامي خلال تلك الفترة.

ويسعى غلطة سراي إلى تعزيز صفوفه بأسماء لامعة في عالم الساحرة المستديرة كرة القدم، لإضفاء قوة جاذبة على الفريق تمنحه تنافسية أقوى في المسابقات المحلية والأوروبية.

ويسمح للاعبي الدوري الأميركي باللعب لأندية خارجية سواء في القارة العجوز أو أميركا اللاتينية خلال فترة توقف المسابقة لمدة 4 أشهر.

وكانت تقارير إعلامية قد ربطت الدولي الكوري الجنوبي هيونغ سون مين بالانتقال إلى إي سي ميلان الإيطالي خلال هذه الفترة.