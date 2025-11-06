ميلان وإنتر ميلان يتشاركان في ملكية «سان سيرو»

أصبح القطبان إنتر ميلان وميلان، أمس، شريكين في ملكية سان سيرو، بعدما كان مملوكاً لبلدية ميلانو، وذلك في خطوة حاسمة في مشروعهما لبناء ملعب جديد.

وأعلن الناديان، في بيان مشترك، أمس: «يعلن ناديا ميلان وإنتر ميلان عن توقيعهما عقد بيع مع بلدية ميلانو للاستحواذ على منطقة سان سيرو الحضرية، التي تضم ملعب جوزيبي مياتسا والأراضي المحيطة به»، ودفع ميلان وإنتر 197 مليون يورو مقابل الملعب الحالي، ومواقف السيارات المجاورة التي يخططان لبناء ملعبهما الجديد عليها، والتي سيستمران في تقاسمها. ومن المقرر الانتهاء من بناء ملعب سان سيرو الجديد بسعة 71 ألفاً و500 مقعد عام 2031، وسيُكلف الناديين 1.2 مليار يورو.