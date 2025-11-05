علي ماهر: جاهزون لمواجهة الأهلي وطموحنا بلا حدود في السوبر المصري

أكد علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي، غدًا، الخميس، بالدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري التي تستضيفها الإمارات والتي ستقام علي ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

وقال ماهر في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: «جاهزون وعلى أتم الاستعداد لمواجهات السوبر، إن شاء الله نقدم كرة قدم تليق بكرة القدم المصرية».

وأضاف: «اللاعبون في حالة فنية هائلة، وشخصية سيراميكا أصبحت مختلفة، وطموحنا لا حدود له. هدفنا التأهل للنهائي وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيقه».

وأوضح «لا ننظر لنتائج الأهلي في الدوري المحلي، فبطولة السوبر مختلفة، والأهلي أحد أقوى فرق أفريقيا، لذلك تركيزنا كامل في لقاء الغد».

وتابع: «نسعى لاستغلال الحالة الفنية الحالية للاعبين، وأيضا دعم الجماهير التي ستحضر المباراة، ونطمح للظهور بأفضل شكل ممكن».

وأوضح علي ماهر «سعد سمير مدافع الفريق جاهز تماما للمشاركة، أما كريم الدبيس فنؤهله للمشاركة في المباراة الثانية».

يذكر أن سيراميكا كليوباترا يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز حاليا برصيد 26 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه الأهلي.

وتعتبر هذه هي المباراة الثانية التي تقام بين الفريقين هذا الموسم، حيث انتصر الأهلي 1 / صفر على سيراميكا في سبتمبر، ببطولة الدوري.

يشار إلى أن الفائز من تلك المباراة، سوف يلتقي في النهائي مع الفائز من لقاء المربع الذهبي الآخر بين الزمالك وبيراميدز، الذي يقام غدا أيضا.

