وفاة لاعب الكرة الطائرة الإيراني كاظمي عن 26 عاما

توفي نجم الكرة الطائرة الإيرانية صابر كاظمي عن 26 عاما، بعد أن دخل في غيبوبة منذ الشهر الماضي في الدوحة، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية الأربعاء.

وكان اللاعب الدولي يستعد للمشاركة هذا الموسم مع نادي الريان القطري.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، نقلا عن الاتحاد الإيراني للعبة «توفي النجم الشاب الأعسر للكرة الطائرة الإيرانية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء».

وأوضحت «إيرنا» أن كاظمي تعرض لإصابة في الدماغ في أكتوبر، أثناء وجوده في مسبح خلال إقامته في الدوحة.

ونُقل كاظمي إلى المستشفى لفترة وجيزة هناك، قبل أن يُنقل إلى طهران، حيث أُعلن عن وفاته دماغيا بعد وقت قصير من الحادث، بحسب الوكالة.

وُلد كاظمي في محافظة كلستان شمال إيران، حيث سيوارى الثرى.

وقال قاسم علي برزميني، رئيس دائرة الرياضة والشباب في محافظة كلستان «كان صابر كاظمي من المواهب الرياضية القيمة في البلاد وشخصية محبوبة في الكرة الطائرة الإيرانية».