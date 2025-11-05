إمام عاشور: أسعى لتحقيق لقب السوبر المصري

أعرب إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، عن سعادته الكبيرة بالتواجد مع بعثة الفريق في الإمارات، ومشاركة زملاؤه الأجواء قبل انطلاق بطولة السوبر المصري، بعد فترة من الغياب.

وقال إمام عاشور في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه اليوم الأربعاء: «سعيد للغاية بوجودي مع الفريق هنا في الإمارات، ومعايشة هذه الأجواء المميزة قبل بطولة مهمة مثل السوبر المصري. أتمنى دعم زملائي بكل قوة، وأن نكون جميعا على قلب رجل واحد، من أجل الفوز باللقب والاحتفال مع جماهيرنا كعادتها دائما في كل المناسبات».

وأضاف: «المشاركة في جزء من المران الجماعي خطوة مهمة جدا بالنسبة لي، وأنا ملتزم بالبرنامج البدني لتجهيزي للعودة الكاملة. ولا شك أن شعور العودة والتواجد مع الفريق لا يوصف خاصة بعد فترة صعبة من الغياب».

وأوضح: «الفترة الماضية لم تكن سهلة، لكن ـ بفضل الله ثم دعم عائلتي وجماهير الأهلي وجميع من في النادي ـ استطعت تجاوزها».

وأكمل عاشور: «أتطلع للمشاركة في كل المباريات القادمة، وسأبذل كل جهدي للعودة بأفضل شكل ممكن، ومساعدة الفريق لتحقيق البطولات.. دعم جماهير الأهلي كان أكبر دافع لي خلال تلك الفترة».

واختتم إمام عاشور تصريحاته بتوجيه رسالة للجماهير قائلا: «جماهير الأهلي دائما على الموعد، ونثق في حضورهم ومساندتهم للفريق في بطولة السوبر. وأتمنى أن نسعدهم ونحتفل معهم بكأس السوبر المصري».



