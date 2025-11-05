الشبح الدائم للإصابات يهدد موسم باريس سان جرمان

لا يزال شبح الإصابات يُخيّم على باريس سان جرمان الفرنسي عقب خسارته مجددا خدمات عنصرين أساسيين في تشكيلته خلال مواجهته أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني (1-2) هما جناحه الدولي عثمان ديمبيليه ومدافعه المغربي أشرف حكيمي، الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، فيما لم يسلم باقي لاعبي الفريق من الإرهاق أيضا.

لم يعد باريس سان جرمان الذي لم يعان كثيرا الموسم الماضي من المشاكل البدنية، قادرا على تحمل العدد المتزايد لقائمة مصابيه.

بعد أن خاض مواجهة الثلاثاء ضد بايرن ميونيخ بتشكيلة شبه مكتملة، باستثناء جناحه الدولي الآخر ديزيريه دويه المصاب، بات النادي الباريسي يحبس أنفاسه الآن بشأن نجم الكرة الذهبية لعام 2025 والظهير الدولي المغربي.

وبعد إصابة دويه في الفخذ خلال مباراة ضد لوريان الأربعاء الماضي في الدوري الفرنسي (1-1)، فضّل المدرب الإسباني لويس إنريكي التركيز على "استعادة" معظم لاعبيه مؤخرًا، لكنه لم يتمكن مساء الثلاثاء سوى من تسجيل المزيد من الأضرار.

كم تبدو بعيدة تلك الابتسامة التي ارتسمت على محيا ديمبيليه في مسرح شاتليه خلال حفل الكرة الذهبية في 22 سبتمبر. ففي مواجهة بايرن على ملعب بارك دي برانس، كان وجهه عابسًا. ولم يكن السبب هدفه الملغى من حكم الفيديو المساعد "في أيه آر"، بل شعوره السيئ من الناحية البدنية.

أكد إنريكي أن خروج ديمبيليه من المباراة "لا علاقة له" بالإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن في أيلول/سبتمبر الماضي والتي أبعدت صاحب الرقم 10 لمدة شهر ونصف عن الملاعب، ويبدو أنها عاودته ضد نيس السبت الماضي في الدوري.

أما حكيمي الذي كان بمنأى حتى الآن عن المشاكل البدنية، فقد كان ضحية لسوء حظ: ليس بسبب إصابة ناجمة عن الإرهاق بعد موسم طويل، بل نتيجة تدخل عنيف من الخلف للجناح الدولي الكولومبي لبايرن ميونيخ لويس دياس الذي أصابه في كاحل قدمه اليسرى.

وصرخ حكيمي وذرف الدموع من شدة الآلام وخرج من الملعب بمساعدة جهاز طبي مذعور. وسيجري اللاعبان فحوصات من بينها تصوير بالرنين المغناطيسي للاعب المغربي، وفق ما أفاد به النادي مساء الثلاثاء لوكالة فرانس برس، من دون تحديد طبيعة الإصابتين.