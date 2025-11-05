متى سيعتزل رونالدو كرة القدم؟

قال البرتغالي كريستيانو رونالدو إنه سيعتزل "قريبا" بعدما أقر اللاعب المخضرم (40 عاما) بأنه يفكر في هذا الأمر منذ فترة طويلة.

ويعد رونالدو الهداف التاريخي لكرة القدم برصيد 952 هدفا مع الأندية التي لعب لها ومنتخب بلاده وقال لاعب النصر السعودي الشهر الماضي إنه يستهدف تسجيل ألف هدف قبل اعتزاله اللعبة.

وردا على سؤال عن إسدال الستار على مسيرته قال الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات "قريبا".

وأضاف في مقابلة مع الإعلامي بيرس مورجان: "أنا جاهز لهذا القرار رغم صعوبته الشديدة.. لكنني أعددت لمستقبلي منذ أن كنت في 25 أو 26 أو 27 من عمري. أعتقد أنني سأكون قادرا على التعامل مع هذه المسألة رغم صعوبتها. لا شيء يضاهي الأدرينالين الذي تشعر به عند تسجيل هدف في كرة القدم.. لكن لكل شيء نهاية. سيكون لدي المزيد من الوقت لنفسي ولعائلتي ولتربية أطفالي".

ويقول مهاجم مانشستر يونايتد السابق إنه لا يزال يتابع نتائج الفريق رغم انتهاء فترة غير سعيدة في النادي قبل ثلاث سنوات. وعانى يونايتد من أسوأ مركز له في دوري الأضواء الإنجليزي الموسم الماضي منذ هبوطه في موسم 1973-1974 إذ احتل المركز الخامس عشر.

وقال رونالدو "أنا حزين، لأن يونايتد أحد أعرق الأندية في العالم وهو النادي الذي ما زلت أعشقه من كل قلبي.. تضررت صورة النادي وآمل أن يتغير ذلك على الفور لأن يونايتد يملك إمكانات مذهلة.. لم تسر الأمور جيدا مع النادي. الأمر لا يتعلق فقط بالمدرب واللاعبين. في رأيي يبذل (المدرب روبن أموريم) قصارى جهده. لكن ماذا عساه أن يفعل؟ انتهى زمن المعجزات".