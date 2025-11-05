تفاصيل الجدول الزمني لمباريات السوبر المصري في أبوظبي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم للأندية، والمقررة في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، جاهزيتها لانطلاقة الحدث الذي يقام بمشاركة 4 فرق هي الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، وسيراميكا كليوبترا.

ويقام الحدث بتنظيم من رابطة المحترفين الإماراتية، بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والمصري لكرة القدم، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والشركة المتحدة للرياضة.

وأكدت اللجنة أن هناك العديد من الفعاليات الجماهيرية المصاحبة بالإضافة إلى حفل ختام مميز يقام عقب المباراة النهائية، لافتة إلى أنها تعمل على تحقيق نقلة نوعية في تنظيم الحدث.

وأعلنت اللجنة تفاصيل الجدول الزمني لمباريات السوبر، حيث أكدت أن ثلاثة ملاعب ستستضيف المباريات، إذ تقام المباراة الأولى يوم 6 نوفمبر بين الأهلي وسيراميكا كليوبترا في إستاد هزاع بن زايد بمنطقة العين الساعة 19:00 مساءً بتوقيت أبوظبي، ثم مباراة الزمالك مع بيراميدز في اليوم نفسه الساعة 21:30 مساءً في إستاد آل نهيان بأبوظبي.

وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في إستاد آل نهيان يوم 9 نوفمبر، الساعة 16:45 مساءً، ثم المباراة النهائية في إستاد محمد بن زايد في اليوم نفسه الساعة 19:30 مساءً.

كما أعلنت الرابطة عن إقامة المؤتمرات الصحافية لمباراة الأهلي وسيراميكا الأربعاء الساعة 16:30 عصراً، على أن يجرى التدريب الرسمي للأهلي الساعة 19:00 مساءً، ولسيراميكا كليوبترا الساعة 20:15 مساءً.

وبالنسبة للمؤتمرات الصحافية الخاصة بالمباراة الثانية والتي تجمع الزمالك مع بيراميدز فتقام الأربعاء أيضاً الساعة 17:45 مساءً، فيما يجرى التدريب الرسمي لفريق الزمالك الساعة 19:00 مساءً، ولفريق بيراميدز الساعة 20:15 مساءً.

وأكملت فرق السوبر وصولها إلى أبوظبي أمس استعداداً للحدث المرتقب، إذ تجري بداية من اليوم تدريباتها على الملاعب المخصصة استعداداً لانطلاقة المواجهات الخميس.