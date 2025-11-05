احتجاجات عمالية أمام ملعب كامب نو.. يعملون 12 ساعة يومياً

احتج عشرات العمال أمام ملعب كامب نو ضد الإقالة والطرد المحتمل لما يقرب من 50 موظفاً من المشاركين في أعمال الإنشاءات بالملعب ممن هم في وضع إداري غير نظامي.

وأكدت نقابة اللجان العمالية (CCOO)، التي دعت للتظاهرة، أن شركتي (Ekstreme Works) و(Limak) "يعتزمان إعادتهم إلى بلادهم دون أي ضمانات".

وأكد كارلوس ديل باريو، مسؤول العمل النقابي في كاتالونيا، "إنهم يعملون 12 ساعة يومياً على مدار 7 أيام وبعض منهم منذ أكثر من عام".

وأضاف أنهم عمّال "ليس لديهم أوراق ثبوتية" وأن الشركات "تنوي إعادتهم لبلدانهم الأصلية".

وتابع "في الوقت الذي ستطأ فيه أقدامهم الأراضي التركية ستتضاءل فيه قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم".

كما طالب بتسجيل هؤلاء العمّال في الضمان الاجتماعي وجعْل رواتبهم منتظمة وأن يقوم الائتلاف الحكومي بتفعيل البند الموجود في لائحة شؤون الأجانب من أجل التسوية الاستثنائية بسبب التعاون مع السلطات العمالية.

وأوضح المتحدث باسم النقابة أن النادي الكاتالوني "صمّ آذانه" أمام هذا الوضع، والذي رفعته النقابة إلى جهة تفتيش العمل.