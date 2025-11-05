"دبابة إيفوارية" على أعتاب الأهلي المصري

ذكرت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي المصري من التعاقد مع مهاجم إيفواري لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

قال موقع فيلغول إن الأهلي وصل لمرحلة حاسمة في المفاوضات لضم المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتيه.

ويبحث العملاق القاهري عن ضم رأس حربة بمواصفات هجومية عاالية في "الميركاتو الشتوي" لتعويض رحيل مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي.

وتابع المصدر ذاته أن المحادثات مع نادي جايس السويدي وصلت إلى مراحل متقدمة لضم الإيفواري إبراهيم دياباتيه في يناير.

من جهته، قال الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لضم المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي لاعب فريق جايس السويدي".

وأضاف:" الأهلي سيدفع 1.2 مليون دولار، بدلاً من 1.5 مليون دولار لنظيره السويدي، واللاعب سينضم بعقد مدته 4 سنوات، ويحصل على 200 ألف دولار عند التوقيع".

وأتم:" اللاعب سيحصل على 900 ألف دولار في موسمه الأول، ثم مليون دولار بموسمه الثالث وبعدها مليون و100 ألف دولار في الثالث والرابع"