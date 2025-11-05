ليفربول ينفجر وينتصر.. وكورتوا ينقذ ريال مدريد من "فضيحة"

نجا ريال مدريد من فضيحة كروية كبيرة وخرج من ملعب "أنفيلد" خاسراً بهدف دون مقابل، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في وقت كانت كتيبة النجم المصري محمد صلاح ورفاقه مرشحة لتحقيق انتصار تاريخي يزيد على 5 أهداف لولا التألق منقطع النظير لحارس النادي الملكي تيبو كورتوا "نجم المباراة بلا منازع".

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط وهو الرصيد نفسه الذي بقي عليه ريال مدريد.

الشوط الأول.. كورتوا "ضد الجميع"

لم تهدأ نار المباراة، واشتعلت المجريات في شوط أول كان بطله حارس "الفريق الملكي" كورتوا الذي وقف شامخاً أمام عاصفة من الهجمات الحمراء ليحرم أصحاب الأرض من 4 أهداف محققة.

رقمياً.. كان ليفربول أكثر اندفاعاً وجرأة، وسدد على مرمى مدريد 9 كرات منها 4 بين الخشبات، لكن "الأخطبوط" كورتوا خطف كل الأنظار كأنه يمتلك عشرات الأذرع موقفاً بشكل خارق للعادة تسديدات المجري دومينيك سيبوسلاي أوركسترا.

في المقابل، اعتمد ريال مدريد على دفاعٍ صلب قاده تشواميني وكاريراس وميليتاو، مع محاولة يتيمة حملت توقيع جود بيلينغهام، كانت من بين خمس تسديدات فقط للريال منها اثنتان على المرمى لكنها ذكّرت الجميع أن الريال لا يحتاج إلا إلى لحظة ليصيب شباك ليفربول.

الشوط الثاني.. "ليفربول جن جنونه"

واصل كورتوا قهر مهاجمي ليفربول وجمهوره بإنقاذه مرمى الريال من 3 أهداف أخرى في غضون 10 دقائق بتصديات ستبقى خالدة في التاريخ، ومع كل تصدٍ كان يوزع لزملائه ابتسامات عريضة فخراً بما قدمه وهو في قمة مستواه الفني.

ولكن فرحة الحارس الفذ لم تكتمل بعدما اهتزت شباكه وخضعت أخيراً لمنطق التفوق الميداني الواضح لليفربول، من كرة ثابتة عكسها سيبوسلاي على رأس الأرجنتيني ماكليستر وجدت طريقها للمرمى (60).

وحاول الريال تدارك الموقف الحرج وانتظر حتى الدقيقة 75 ليهدد مرمى ليفربول بكرة مررها البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى الفرنسي كيليان مبابي الذي سددها بقوة تألق الحارس الجورجي ماماردا شفيلي في إبعادها.

ووسط صافرات الاستهجان الجماهيرية من جانب ليفربول أشرك مدرب مدريد شابي ألونسو الظهير الأيسر الكسندر ارنولد ليخوض أول مباراة ضد فريقه السابق.

وكاد المصري محمد صلاح يطلق رصاصة الرحمة على ريال مدريد لولا تعملق كورتوا بالتصدي لكرته في اللحظات الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز مستحق للنادي الإنجليزي العريق.