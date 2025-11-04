رونالدو عن تأخر إعلان ارتباطه بجورجينا: أردت أن أتأكد أنني لا أرتكب خطأ

كشف اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، عن سبب تأخر إعلان ارتباطه رسمياً بصديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، مشيراً في مقابلة مع الإعلامي بيرس مورغان،إلى أنه كان يحتاج إلى بعض الوقت ليتأكد أنه لا يرتكب خطأ.

وقال رونالدو إنه قام بالإقدام على هذه الخطوة بعد إدراكه أنها اللحظة المناسبة، واصفاً جورجينا بأنها "حب حياته".

وكانت جورجينا قد أعلنت في أغسطس الماضي، عن خطبتها رسمياً للنجم كريستيانو رونالدو بعد قصة حب استمرت لنحو 10 سنوات، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، حيث نشرت صورة لخاتمها المثير للجدل.

يذكر أن مقابلة كريستيانو رونالدو مع الإعلامي الشهير بيرس مورغان، لاقت انتشاراً واسعاً بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، مسجلة أكثر من 200 ألف مشاهدة على منصة "يوتيوب" وحدها وذلك بعد أقل من ساعتين من عرضها.