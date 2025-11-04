أول بطولة لنجل كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال

فاز كريستيانو جونيور نجل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو بأول لقب مع منتخب بلاده تحت 17 سنة، بعدما ظفرت "برازيل أوروبا" بكأس الاتحادات التي أقيمت في تركيا على حساب المنتخب الإنجليزي في المباراة النهائية 2-1.

وشارك كريستيانو جونيور كبديل في الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بينما فرض زميله المهاجم رافاييل كابرال نفسه نجما للمباراة بإحرازه هدفي البرتغال.