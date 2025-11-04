وفاة لاعب منتخب مصر للمبارزة

عمّت حالة من الحزن الوسط الرياضي المصري بعد لاعب منتخب المبارزة (سلاح الشيش) عمر عبد القوي.

وأعلن الاتحاد المصري للمبارزة برئاسة طارق الحسيني، نعيه الرسمي للفقيد، جاء فيه: "ينعى مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، وأعضاء المجلس، والمدير التنفيذي، وجميع العاملين بالاتحاد، بخالص الحزن والأسى، وفاة اللاعب عمر عبد القوى، لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش".

وأضف البيان: "يتقدم الاتحاد بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. رحم الله الفقيد، وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون".