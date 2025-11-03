الزمالك يخسر البرازيلي بيزيرا قبل السوبر المصري في الإمارات

تعرض لاعب الزمالك، البرازيلي خوان بيزيرا، إلى تمزق في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، خلال مواجهة طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري المصري، حسب التشخيص الأولي للجهاز الطبي، ما يترتب عليه خروجه من قائمة الفريق المسافرة إلى أبوظبي لخوض منافسات كأس السوبر المصري.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن بيزيرا يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، الأمر الذي أدى إلى توقف مشاركته في المباراة وعدم قدرته على الاستمرار. ومن المقرر أن يخضع اللاعب لأشعة طبية لتحديد حجم الإصابة بدقة، وتحديد ما إذا كان سيكون قادرًا على المشاركة في مباراة كأس السوبر المصري المقبلة، والتي تقام في الإمارات في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.