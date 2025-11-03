زيزو يٌحبط جمهور الأهلي أمام المصري

حسم التعادل السلبي مواجهة الأهلي والمصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري.

يملك سيراميكا 26 نقطة من 12 مباراة، متقدماً بثلاث نقاط على الأهلي الثاني.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الخامس وله 20 نقطة.

وكان الأهلي الأكثر سيطرة على الكرة أمام المصري، وكاد نيتس غراديشار أن يمنحه التقدم في منتصف الشوط الأول لولا تألق الحارس محمود حمدي.

وسيطر الأهلي في الشوط الثاني لكن دون خطورة تذكر، قبل أن يحصل "زيزو" على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، لكن سددها خارج المرمى ليتعادل الأهلي للمباراة الثانية توالياً.

وفي نفس التوقيت، سجل صديق أوغولا هدفين في الوقت بدل الضائع ليمنح سيراميكا فوزاً مثيراً على بتروجيت.

وكان مصطفى البدري منح التقدم لبتروجيت في الدقيقة 18.

وتعادل أوغولا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، قبل أن يسجل هدف الفوز بعدها بسبع دقائق.

ويحتل بتروجيت المركز 13 وله 15 نقطة.