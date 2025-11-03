محمد صلاح يرد على المنتقدين بالهدف 250 مع ليفربول

رد النجم المصري محمد صلاح على المنتقدين لأدائه في الموسم الحالي، وأسهم في قيادة فريقه ليفربول للفوز على أستون فيلا 2-صفر، أول من أمس، في الدوري الإنجليزي، ليصبح «الفرعون» ثالث لاعب في تاريخ «الريدز» يسجل 250 هدفاً.

وخاض ليفربول - الذي يُدرّبه أرنه سلوت - مباراة أستون فيلا تحت ضغط متزايد بعد أربع هزائم متتالية في الدوري، ضمن ست هزائم خلال آخر سبع مباريات في كل المسابقات.

وافتتح صلاح - الذي واجه انتقادات بعد بدايته البطيئة في الموسم - التسجيل في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، إثر خطأ فادح من حارس أستون فيلا، إيمي مارتينيز، الذي مرر الكرة مباشرة إلى نجم ليفربول.

وانضم صلاح إلى روغر هانت وايان راش في قائمة اللاعبين الذين سجلوا 250 هدفاً مع ليفربول، وأضاف رايان غرافنبرخ - الذي شارك بعد غياب ثلاث مباريات بسبب إصابة في الكاحل - الهدف الثاني في الدقيقة 58 عندما سدّد كرة قوية ارتطمت بباو توريس، وسكنت شباك مارتينيز.

وقال صلاح لشبكة «تي.إن.تي» بعد المباراة: «الفوز مهم للغاية، لقد تعرضنا لبعض الخسائر في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.. أنا سعيد بعودتنا إلى المسار الصحيح الآن، وهذا يُمثّل دفعة قوية قبل عدد من المباريات المهمة».

وجاء الفوز قبل فترة صعبة، إذ يستضيف ليفربول فريق ريال مدريد في دوري الأبطال غداً، قبل مواجهة مانشستر سيتي في الدوري على ملعب الاتحاد في التاسع من نوفمبر الجاري.

وقدّم فيلا بداية قوية في المباراة، وسدد مورغان روغرز كرة ارتدت من القائم بعد خمس دقائق من بداية المباراة، كما أجبر ماتي كاش حارس المرمى جورجي مامارداشفيلي على تصدٍّ رائع لتسديدة قوية، أبعدها فوق العارضة في وقت مبكر.

لكن أداء ليفربول تطور بمرور الوقت في المباراة، واحتفل أوجو إيكيتيكي المنضم حديثاً للفريق، والذي يحظى بشعبية كبيرة في أنفيلد، بما ظنه هدف ليفربول الأول في نهاية الشوط الأول، عندما صوّب كرة بضربة رأس في الشباك إثر عرضية من دومينيك سوبوسلاي، لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل.

وسدّد لاعبو ليفربول 16 تسديدة مقابل تسع تسديدات للاعبي أستون فيلا.

واعترف فيرجيل فان دايك قائد ليفربول بأنه لم يكن من السهل تجاهل الأجواء السلبية خلال سلسلة العروض السيئة للفريق.

وقال فان دايك: «لن ننزل إلى أرض الملعب لنخسر مباريات، إننا لا نلعب لنشعر بخيبة أمل أو نصيب الجماهير بخيبة أمل. نريد أن نبذل قصارى جهدنا ونفوز بالمباريات».

وأضاف: «لا يوجد شيء مضمون، أنت تلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أعلى مستوى، هو أكبر دوري في العالم، من الصعب أن تظل هادئاً، ولكن عليك أن تفعل هذا».

وأنهت خسارة فيلا سلسلة من أربعة انتصارات متتالية للفريق، وتراجع إلى المركز الـ11.