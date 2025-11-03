نيمار يعود إلى اللعب بعد غياب شهر ونصف الشهر

عاد نيمار، الغائب عن الملاعب منذ شهر ونصف الشهر بسبب إصابة في فخذه اليمنى، إلى الملاعب بمشاركته بديلاً في مباراة فريقه سانتوس مع ضيفه فورتاليزا (1-1)، أول من أمس، في المرحلة الـ31 من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

ودخل نيمار (33 عاماً) - الذي أصيب في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى في منتصف سبتمبر الماضي - المباراة في الدقيقة (67)، وكان قاب قوسين أو أدنى من تسجيل هدف الفوز خلال محاولته خداع الحائط البشري وحارس مرمى الضيوف، عندما انبرى إلى ركلة حرة مباشرة في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع. وبينما كان على وشك التسديد، توقف كما يفعل خلال تنفيذه ركلات الجزاء، قبل أن يسدد الكرة، لكن الحارس أبعد كرته ببراعة.