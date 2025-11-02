الدوري الإيطالي.. إنتر يشدد الخناق على نابولي بفوز «متأخر جداً»

نجا إنتر، وصيف بطل الموسم الماضي، من فخ مضيفه فيرونا المتواضع عندما تغلب عليه بصعوبة 2-1 مواصلا صحوته ومشدداً الخناق على نابولي حامل اللقب والمتصدر اليوم الأحد في في المرحلة العاشرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وبكر إنتر بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة 16 عبر لاعب وسطه المهاجم الدولي البولندي بيوتر جيلينسكي بتسديدة "على الطاير" اثر ركلة ركنية انبرى لها لاعب الوسط الدولي التركي هاكان تشالهان أوغلو.

ونجح أصحاب الأرض في إدراك التعادل عبر مهاجمه البرازيلي جيوفاني بتسديدة من داخل المنطقة اثر تمريرة من النيجيري غيفت أوربان (40)، قبل أن يخطف الضيوف هدف الفوز عندما مرر نيكولو باريلا كرة عرضية تابعها المدافع الدنماركي مارتين فريزي برأسه بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثالثة من الدقائق الست التي احتسبت وقتا بدل ضائع.

وهو الفوز الثاني تواليا لإنتر والسابع هذا الموسم والسادس في مبارياته السبع الاخيرة، فرفع رصيده الى 21 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف نابولي الذي سقط في فخ التعادل السلبي امام ضيفه كومو السبت في افتتاح المرحلة، وبفارق الاهداف خلف روما الذي يملك فرصة الانفراد بالصدارة عندما يحل ضيفا على ميلان الرابع لاحقا.

في المقابل، مني فيرونا بخسارته الثانية تواليا والخامسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز الثامن عشر مؤقتا وبقي الى جانب بيزا وفيورنتينا وجنوى دون انتصار حتى الآن هذا الموسم.

وحقق رجال المدرب الروماني كريستيان كيفو الأهم مؤكدين صحوتهم عقب الخسارة امام نابولي (1-3) في المرحلة الثامنة وذلك قبل استضافة كايرات ألماتي الكازاخستاني الاربعاء المقبل في الجولة الرابعة من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

ويتقاسم إنتر، وصيف بطل المسابقة الموسم الماضي، الصدارة مع باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب وبايرن ميونيخ الالماني وأرسنال الانكليزي وريال مدريد الاسباني بالعلامة الكاملة في المراحل الثلاث الاولى.

واستمر غياب المهاجم الدولي الفرنسي ماركوس تورام عن صفوف إنتر بسبب إصابة عضلية حرمت النادي أيضا من خدمات لاعب وسطه الدولي الأرميني هنريخ مخيتاريان الى جانب المدافعين ماتيو دارميان (ربلة الساق) والارجنتيني توماس بالاسيوس (الفخذ).

وقال جيلينسكي في تصريح لمنصة "دازون" للبث التدفقي: "كنا محظوظين بعض الشيء. انتصارات صعبة كهذه تحدث خلال الموسم. نشعر بأننا نكتسب زخمًا وأن رسالة مدربنا بدأت تصل إلينا".

وأضاف مدربه كيفو الذي بدأ الموسم بهزيمتين في أول ثلاث مباريات: "إنها مباراة يسهل خسارتها على الفوز. لقد خرجنا بنتيجة جيدة. أظهر هذا الفريق قوته مجددًا".

وكاد جيلينسكي يفتتح التسجيل مبكرا وتحديدا في الدقيقة الثالثة عندما تلقى كرة داخل المنطقة من المدافع البرازيلي كارلوس أغوستو فسددها بيسراه من مسافة قريبة وأبعدها الحارس لورنتسو مونتيبو، ثم مرر تشالهانأوغلو كرة خلف الدفاع الى قائده الدولي الارجنتيني لاوتارو مارتينيس فلعبها ساقطة فوق مونتيبو لكن المدافع الدنماركي فيكتور نيلسون أبعدها من خط المرمى في توقيت مناسب (7).

ونجح جيلينسكي في افتتاح التسجيل بتسديدة رائعة "على الطاير" بيمناه من حافة المنطقة اثر كرة من ركلة ركنية لتشالهانأوغلو (16).

وأدرك جيوفاني التعادل بتسديدة من داخل المنطقة اثر تمريرة من أوربان (40).

وكاد أوربان يمنح التقدم لفيرونا عندما تلقى كرة عرضية من الجزائري رفيق بلغالي داخل المنطقة فتابعها بيمناه ارتطمت بالقائم الايمن للحارس السويسري يان سومر (45+3).

وأنقذ الحارس مونبيتو مرماه من هدف محقق بإبعاده تسديدة قوية لفيديريكو ديماركو من مسافة قريبة (74)، ورأسية لدافيدي فراتيزي اثر ركلة ركنية بجوار القائم الايسر (90).

ونجح إنتر في خطف الفوز عندما مرر باريلا كرة عرضية تابعها المدافع فريزي برأسه بالخطأ في مرمى فريقه (90+3).

ويلعب لاحقا أيضا تورينو مع بيزا، وفيورنتينا مع ليتشي، وبارما مع بولونيا.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاءي ساسوولو مع جنوى، ولاتسيو مع كالياري.