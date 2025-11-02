هدف ميسي "الصاروخي" لم ينقذ إنتر ميامي في الدوري الأمريكي (فيديو)

لم ينقذ الهدف الصاروخي الذي أحرزه الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه انتر ميامي من الخسارة أمام ناشفيل 1-2، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من الدور الفاصل من الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وسجل مهاجم ناشفيل سام سوريدج الهدف الأول في الدقيقة التاسعة، وضاعف جوش باور النتيجة بعد تمريرة من ضربة ركنية، قبل أن يقلص ميسي الفارق لميامي في الدقيقة 90.

وكان إنتر ميامي قد تغلب على ناشفيل بنتيجة 3-1 في المباراة الأولى، وسيلتقي الفريقان مرة أخرى في الثامن من نوفمبر الجاري لخوض المباراة الثالثة الفاصلة على التأهل إلى الدور نصف النهائي.