مدرب برشلونة يتعهد بمواصلة «حماية» لامين جمال

قال مدرب برشلونة الإسباني لكرة القدم، هانزي فليك، أمس، إنه سيواصل «حماية» النجم الشاب لامين جمال، بعد الانتقادات التي طالته أخيراً.

وكان الجناح، البالغ من العمر 18 عاماً، قد عانى في مباراة الكلاسيكو، نهاية الأسبوع الماضي، حيث خسر برشلونة أمام غريمه ريال مدريد، ما وسّع الفارق إلى خمس نقاط بين الفريقين في صدارة الدوري الإسباني.

كما أثار جمال الجدل بتصريحات قبل المباراة، ألمح فيها إلى أن ريال مدريد «يسرق ويشتكي»، ما أثار غضب جماهير «الملكي» وجزء كبير من وسائل الإعلام الإسبانية.

وقال فليك في مؤتمر صحافي عشية مواجهة برشلونة أمام إلتشي في الدوري الإسباني اليوم الأحد: «نتحدث معه. نحن صادقان جداً مع بعضنا بعضاً، هو معي وأنا معه، وهذه هي أفضل طريقة».

وأضاف: «سأحميه دائماً وأدعمه. إنه لاعب رائع، وشاب رائع، ولايزال صغيراً جداً، وسنواصل السير على هذا النهج».

ويعاني جمال إصابة في الفخذ منذ أسابيع عدة، ورغم مشاركته أساسياً في الكلاسيكو، إلا أن أداءه كان باهتاً، ولايزال يبدو متأثراً بالإصابة.

وتابع فليك: «لامين بخير. تحدثت معه للتو، وهو يشعر بتحسن. بالطبع هناك أيام يشعر فيها ببعض الألم، لكنه يعمل بجد الآن، وتطور كثيراً في هذا الجانب. إنه في مسار تطور جيد، وهذا ما يمكننا قوله».

وأكد المدرب الألماني أن روبرت ليفاندوفسكي وداني أولمو باتا جاهزين للعودة بعد الإصابة، في حين لايزال الفريق يفتقد خدمات بيدري، وغافي، وجوان غارسيا، من بين آخرين.

وأوضح فليك أن عودة المهاجم المخضرم ليفاندوفسكي وصانع الألعاب أولمو أسهمت في رفع مستوى التدريبات.