أرسنال يحبط صحوة بيرنلي ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز

عزز فريق أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 2 / صفر على مضيفه بيرنلي، اليوم السبت، في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

أحرز فيكتور جيوكيريس وديكلان رايس في الدقيقتين 14 و35 من المباراة المقامة على ملعب «تيرف مور».

ورفع الفريق اللندني رصيده إلى 25 نقطة ليعزز تواجده على القمة، بعدما حقق فوزه الخامس تواليا، ليعزز معنوياته قبل أن يحل ضيفا على سلافيا براج التشيكي، الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.

كما أحبط أرسنال صحوة منافسه بيرنلي الذي حقق فوزين متتاليين في الجولتين الماضيتين، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.

في لقاء آخر بنفس التوقيت، فاز برايتون على ضيفه ليدز يونايتد بثلاثة أهداف سجلها داني ويلبيك ودييجو جوميز «ثنائية» في الدقائق 11 و64 و70.

رفع برايتون رصيده إلى 15 نقطة ليقفز للمركز الثامن، بينما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.

وبنفس النتيجة فاز فولهام على ضيفه وولفرهامبتون، سجلها ريان سيسينيون وهاري ويلسنو وبيرسون موسكيرا بالخطأ في مرمى فريقه بالدقائق 9 و62 و75.

حقق فولهام أول فوز بعد أربع هزائم متتالية ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند نقطتين فقط في ذيل الترتيب بالمركز العشرين.

وفي مباراة رابعة، فاز كريستال بالاس على ضيفه برينتفورد 2 / صفر، ليصحح الفريق اللندني مساره بعد خسارتين وتعادل في آخر ثلاث جولات.

بهذا الفوز رفع كريستال بالاس رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

أحرز جان فيليب ماتيتا وناثان كولينز بالخطأ في مرماه هدفي كريستال بالاس في الدقيقتين 30 و51.