الزمالك يقيل فيريرا قبل السوبر المصري في الإمارات

أكدت وسائل إعلام مصرية أن إدارة نادي الزمالك المصري باتت تميل إلى خيار الاستعانة بخبرات وطنية لقيادة "الفريق الأبيض"، وذلك في ظل التفكير الجدي بإنهاء مشوار المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

نقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصادر أن هذه المداولات الحاسمة جاءت عقب تراجع مُحبط في النتائج مؤخراً، كان آخر فصوله التعادل المُكلف الذي أبقى الفريق في المركز الرابع بجدول الدوري المصري الممتاز، مما أثار علامات استفهام واسعة بين أنصار النادي العريق.

وأكدت المصادر ذاتها أن التفكير ينصب على اختيار "ربان مصري" يتولى قيادة الدفة الفنية للزمالك، خاصة في الاستحقاق القاري المرتقب؛ وهو كأس السوبر المصري، المقرر إقامته في العاصمة الإماراتية أبوظبي بالفترة ما بين 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، بمشاركة الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وفي خطوة استباقية لحسم مصير فيريرا، دارت اتصالات مكثفة بين قيادات النادي والمدير الرياضي جون إدوارد، عقب التعادل المخيب للآمال أمام البنك الأهلي بهدف لمثله الخميس.

ومن المُقرر عقد جلسة حاسمة خلال الساعات المقبلة لاتخاذ القرار النهائي بشأن المدرب البلجيكي الذي أصبح مستقبله معلقاً على خيط رفيع.