"الغذاء الخارق" يثير الجدل حول سبب تألق هالاند

أثار المهاجم النرويجي لنادي مانشستر سيتي، إيرلينغ هالاند، نقاشاً واسعاً حول استهلاك الحليب غير المبستر، بعد أن كشف عن تفاصيل نظامه الغذائي الروتيني في أول فيديو على قناته الجديدة بـ "يوتيوب".

وحصد أول فيديو نُشر على القناة الرسمية الجديدة لهالاند (25 عاماً)، أكثر من خمسة ملايين مشاهدة، لكنه أثار جدلاً أوسع من مجرد استعراض لـ "يوم في حياة لاعب كرة قدم محترف".

وفي الحلقة التي تناول فيها هالاند روتينه اليومي واستمتاعه بالطهي وتناول شرائح لحم "توماهوك"، كشف أيضاً عن عادته المستمرة في شرب الحليب الخام غير المبستر، وهي مادة لا تُباع في المتاجر الكبرى رغم أن بيعها قانوني في إنجلترا.

دافع "الغذاء الخارق" والتحذيرات الرسمية

صُوّر هالاند وهو يزور مزرعة في تشيشير لجلب إمداداته من الحليب الخام، حيث وصفه بأنه "غذاء خارق" يعتقد أنه "جيد للمعدة، والبشرة، والعظام، والعضلات"، مؤكداً أن هذه هي "السبب وراء شربه".

وأفادت مصادر مقربة من المهاجم لـ هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي سبورت) أن هالاند يتناول كوباً صباح كل يوم وآخر بعد التدريب، وهي عادة كانت جزءاً من حياته منذ زمن بعيد.

وعلى الرغم من إيمان هالاند بفوائده كـ "خيار حياتي" لا يهدف حصراً للتغذية الرياضية، إلا أن وكالة المعايير الغذائية (FSA) أصدرت تحذيراً واضحاً، وأنه: "قد يحتوي الحليب الخام على بكتيريا ضارة يمكن أن تسبب التسمم الغذائي"، ناصحة الفئات ذات المناعة الضعيفة، بمن فيهم كبار السن والحوامل والأطفال، بتجنب استهلاكه.

من جانبها، أوضحت ناتاشا سميث، نائبة مدير السياسات في FSA، أن البكتيريا المُسببة للتسمم قد تكون موجودة في الحليب غير المعالج بالحرارة (غير المبستر)، مشيرة إلى أن الرقابة مشددة على المنتجين لدعم "خيار المستهلك"، لكن مع التأكيد على ضرورة تجنب الفئات المعرضة للخطر له.